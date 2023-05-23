Папа: призвания нуждаются в молитве, возвещении и миссии (+ ФОТО)

В полдень 22 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Общества Божьего призвания (Societas Divinarum Vocationum), которые прибыли в Ватикан по случаю первой годовщины канонизации их основателя – итальянского священника Джустино Руссолилло (1891-1955). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима размышлял над духовным наследием, которое св. Джустино завещал своим ученикам, желающим последовать за Господом. Харизмой этой церковной общины является забота о призваниях к монашеству и священству, которая, по словам Папы, проявляется через молитву, возвещение и миссию.

Созерцая Бога и поклоняясь Ему, подчеркнул Святейший Отец, «мы можем стать отражением любви Небесного Отца для тех, кого встречаем на нашем пути», особенно молодых людей: их привлекает наш жизненные выбор, ибо «они видят Божий свет, отраженный к нас на лицах, Его нежность и любовь в наших жестах, Его радость в сердцах тех, кто полностью вверил себя Господу». Именно молитва делает нас такими.

Молодёжи трудно найти верные ориентиры и мотивации в современном мире ослабевающей веры, отметил Епископ Рима, поэтому так важна евангелизация: возвещение Слова Божьего, простая, ревностная катехизация и сопровождение людей в их духовных размышлениях. Энергия нашего апостольства должна была направлена на встречу с другими людьми: к каждому нужно обращаться с радостью Евангелия.

Наконец, для заботы о призваниях необходимо «всегда культивировать и обновлять миссионерский дух», особенно в сфере воспитания, подчеркнул Святейший Отец и процитировал св. Джустино Руссолилло: каждая ячейка Общества Божьего призвания должна становиться «обителью для монашествующих, домом для духовенства, горницей для призванных, служением для народа, профилакторием света и утешения, сердцем прихода и епархиальной общины».

Миссия служения призваниям осуществляется через принятие, внимание и близость, подчеркнул в конце аудиенции Святейший Отец, призвав гостей уподоблять их общины «мастерским Святого Духа».