Папа призвал журналистов защищать достоинство людей

23 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Итальянской федерации католических еженедельников, Итальянского союза периодической печати и других национальных медиагрупп. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил признательность журналистам за их ежедневный труд в мире коммуникаций: они представляют «человеческую географию», которая одушевляет территорию Италии. «Именно в этом и заключается суть коммуникации: объединять людей, сплетать нити общения, наводить мосты, не возводя стен», – подчеркнул Папа и предложил гостям не упускать из виду три аспекта их работы.

Во-первых, речь идёт о воспитании благоразумию и простоте: католические еженедельники несут в дома людей мудрый взгляд, «они не просто сообщают сиюминутные новости, но передают человеческое и христианское видение, направленное на воспитание умов и сердец, чтобы они не деформировались от крикливых слов». Епископ Рима призвал коммуникаторов развивать «экологию коммуникации» в своих регионах, в школах, семьях, между собой. «Вещание – это формирование человека и общества», – подчеркнул Папа Франциск.

Вторым аспектом журналистики является защита. Цифровая коммуникация стремится выставить на всеобщее обозрение всё, что угодно, а «уважение к другим подвергается распаду» (Fratelli tutti 42). Вот почему так важно продвигать инструменты защиты всех людей, особенно самых слабых, детей, стариков и инвалидов, «ограждая их от навязчивых цифровых технологий и соблазнов провокационной и полемической коммуникации». Задача журналистов – беречь с помощью слов и образов достоинство людей, возлюбленных Богом.

Третьим аспектом, по словам Папы, является личное свидетельство – «креативное пророчество», которое побуждает человека «засучить рукава, выйти из зоны комфорта и пойти на риск». Верность Евангелию предполагает способность рисковать во имя добра, идя против течения: «Говорить о братстве в индивидуалистическом мире; о мире на земле, охваченной войной; о внимании к бедных в нетерпимом и равнодушном мире». Но это будет достоверно лишь в том случае, если коммуникаторы станут свидетелями своих слов, подчеркнул в конце речи Папа Франциск.