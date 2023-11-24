Папа призвал журналистов защищать достоинство людей

Папа призвал журналистов защищать достоинство людей

Ноябрь 24, 2023

23 ноября Папа Франциск принял на частной делегатов Итальянской федерации католических еженедельников, Итальянского союза периодической печати и других национальных медиагрупп. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил признательность журналистам за их ежедневный труд в мире коммуникаций: они представляют «человеческую географию», которая одушевляет территорию Италии. «Именно в этом и заключается суть коммуникации: объединять людей, сплетать нити общения, наводить мосты, не возводя стен», – подчеркнул Папа и предложил гостям не упускать из виду три аспекта их работы.

Во-первых, речь идёт о воспитании благоразумию и простоте: католические еженедельники несут в дома людей мудрый взгляд, «они не просто сообщают сиюминутные новости, но передают человеческое и христианское видение, направленное на воспитание умов и сердец, чтобы они не деформировались от крикливых слов». Епископ Рима призвал коммуникаторов развивать «экологию коммуникации» в своих регионах, в школах, семьях, между собой. «Вещание – это формирование человека и общества», – подчеркнул Папа Франциск.

Вторым аспектом журналистики является защита. Цифровая коммуникация стремится выставить на всеобщее обозрение всё, что угодно, а «уважение к другим подвергается распаду» (Fratelli tutti 42). Вот почему так важно продвигать инструменты защиты всех людей, особенно самых слабых, детей, стариков и инвалидов, «ограждая их от навязчивых цифровых технологий и соблазнов провокационной и полемической коммуникации». Задача журналистов – беречь с помощью слов и образов достоинство людей, возлюбленных Богом.

Третьим аспектом, по словам Папы, является личное свидетельство – «креативное пророчество», которое побуждает человека «засучить рукава, выйти из зоны комфорта и пойти на риск». Верность Евангелию предполагает способность рисковать во имя добра, идя против течения: «Говорить о братстве в индивидуалистическом мире; о мире на земле, охваченной войной; о внимании к бедных в нетерпимом и равнодушном мире». Но это будет достоверно лишь в том случае, если коммуникаторы станут свидетелями своих слов, подчеркнул в конце речи Папа Франциск.

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