Папа призвал Всемирный банк и МВФ к глобальному плану развития, ориентированному на бедных

По случаю проходящей в эти дни (5-11 апреля) весенней ассамблеи руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) Папа Римский обратился к функционерам этих организаций и призвал их значительно сократить долги беднейших стран, которые увеличились из-за пандемии коронавируса.

Папа призвал участников проходящей онлайн сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда «строить глобальную солидарность во время выхода из пандемии». Текст письма Папы опубликовала в четверг пресс-служба Св. Престола.

В документе, подписанном кардиналом Питером Тарксоном, Святейший Отец выразил надежду, что участники форума смогут продвигать модель преодоления кризиса, которая поддержит реальную экономику, поможет отдельным людям и обществам реализовать свои сокровенные чаяния и будет работать на общее благо.

«Концепция экономического развития не может быть сведена к возвращению к неравной и нестабильной модели экономической и социальной жизни, в которой незначительное меньшинство населения мира владеет половиной всех его богатств», — говорится в обращении Папы Франциска.

«Обязательства по соблюдению экономической, финансовой и социальной солидарности включают в себя нечто намного большее, чем эпизодическое осуществление актов щедрости… Необходимо бороться против структурных причин бедности, неравенства, безработицы, нехватки жилья, малоземелья и несоблюдения социальных и трудовых прав людей».

Папа призвал к созданию новых и восстановлению старых институтов глобального управления с тем, чтобы выстроить новую сеть международных отношений для содействия целостному развитию человеческого потенциала. По его мнению, «это обязательно приведет к тому, что беднейшие и наименее развитые страны получат более значимую роль в принятии решений в мире, и облегчит их доступ к международному рынку».

Глава Римско-Католической Церкви также в очередной раз напомнил о необходимости справедливого распределения вакцин от коронавируса между государствами. «В данном случае мы не можем позволить законам рыночной экономики взять верх над законом любви и здоровьем всех людей», — добавил Папа Франциск.

По материалам Vatican News и ТАСС