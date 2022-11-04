Папа призвал участников «Форума диалога» быть строителями мира

Утром 4 ноября, во второй день апостольского визита в Бахрейн, Папа Франциск выступил с речью на закрытии «Форума диалога», посвящённого теме сосуществования между Востоком и Западом, а затем встретился в частном порядке с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом. Сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к участникам форума, проходившего на площади Аль-Фида в Королевском дворце Аль-Сахир в городе Авали, Святейший Отец сравнил пресные подводные источники и солёные воды Персидского залива, омывающие Бахрейн, с морем спокойного и добрососедского сосуществования и горьким морем «безразличия, омрачённым столкновениями и взбудораженным ветрами войны, с поднимающимися разрушительными волнами, грозящими захлестнуть всех». Бахрейнский форум, подчеркнул Папа, выражает намерение выбрать путь встречи и диалога Востока и Запада ради благополучного сосуществования.

«Поразителен парадокс: в то время как большинство населения планеты объединилось одними и теми же трудностями, пострадав от серьёзных продовольственных, экологических и пандемических кризисов, а также всё более вопиющей планетарной несправедливостью, некоторые сильные мира сего сосредоточились на яростной борьбе частных интересов, эксгумируя устаревший лексикон, перекраивая сферы влияния и противостоящие друг другу блоки. Таким образом, мы становимся свидетелями драматически ‘ребяческого’ сценария: в саду человечества – вместо заботы о целом – играют с огнём, с ракетами и бомбами, с оружием, порождающим плач и смерть, покрывая общий дом пеплом и ненавистью».

Таковы горькие последствия навязывания «деспотических, империалистических, националистических и популистских моделей и взглядов», невнимания к нуждам других, подчеркнул Папа. Выбор за нами, ибо в глобализированном мире мы движемся вперёд только если гребём и неизбежно поддаёмся течению, плывя в одиночку.

Папа Франциск и король Бахрейна на встрече в Авали (4 ноября 2022 г.)

По словам Святейшего Отца, «в бурном море конфликтов» весьма полезна Декларация об общечеловеческом братстве для всеобщего мира и сосуществования. Нельзя упускать из виду «скрытые трагедии человечества»: катастрофу неравенства, позорное бедствие голода и изменения климата – знак отсутствия заботы об общем доме. В решении злободневных проблем религиозные лидеры должны быть примером: помогать ориентироваться человечеству, столь же взаимозависимому, сколь и разобщенному, и нынешний форум является в этом хорошим подспорьем.

Папа обозначил три ключевых направления такой помощи, и первое из них – молитва, «которая затрагивает человеческое сердце». Опасные раны, «разлад, от которого страдает современный мир, связан с другим, более глубоким разладом, коренящимся в сердце человека» (Gaudium et spes, 10). Величайшая опасность кроется не в материальных реалиях, а в человеческой склонности «замыкаться в имманентности собственного эго, своей группы, своих мелких интересов». Этот недостаток восходит к истокам человечества, и с Божьей помощью его можно исправить (см. Fratelli tutti, 166). Именно поэтому молитва, открывающая сердце Всевышнему, очищает от эгоизма, закрытости, самооправдания, лжи и несправедливости. Странствуя с другими людьми по земле, духовный и миролюбивый человек смиренно и уважительно приглашает их поднять взгляд на Небеса и «возносит в своей молитве – как фимиам перед ликом Всевышнего (см. Пс 141,2) – труды и испытания всех людей». Однако для этого необходима подлинная свобода вероисповедания. Согласно Декларации Королевства Бахрейн, «Бог направил нас к Божественному дару свободы выбора», и поэтому «любая форма религиозного принуждения не может привести человека к существенным отношениям с Богом». Нужно стремиться к тому, чтобы «свобода творений отражала суверенную свободу Творца, чтобы места культа были всегда и везде защищены и уважаемы, а молитве способствовали и никогда не препятствовали».

Если задача молитвы касается сердца, то вторая – образование – по сути, касается разума человека, отметил Папа. В Декларации Королевства Бахрейн говорится, что «невежество – враг мира». Действительно, там, где не хватает возможностей для образования, растёт экстремизм и укореняется фундаментализм. С другой стороны, «образование является другом развития», если оно действительно достойно человека: не жесткое и монолитное, а открытое для вызовов и чувствительное к культурным изменениям; не самореферентное и изолированное, а внимательное к истории и культуре других. Недостаточно заявлять о толерантности: нужно освободить место для другого, дать ему права и возможности. «Такой образ мышления начинается с образования, и религии призваны его поддерживать». Папа Франциск подчеркнул основные образовательные потребности: признание женщин в общественной сфере – в образовании, в трудоустройстве, в свободе их социальных и политических прав; защиту фундаментальных прав детей, чтобы они росли образованными, окружёнными заботой, а не были обречены на жизнь в тисках голода и насилия; и, наконец, воспитание гражданственности, совместной жизни в духе уважения и законности, включая отказ от «дискриминационного использования термина ‘меньшинства’, который несёт с собой семена чувства изоляции и неполноценности, подготавливая почву для вражды и раздора».

Международный «Форума диалога» (Авали, Бахрейн, 2022 г.)

Третьим аспектом религий, по словам Святейшего Отца, являются действия людей. Декларация Королевства Бахрейн учит, что «когда человек проповедует ненависть, насилие и раздор, он оскверняет имя Бога». Религиозный человек решительно говорит «нет» кощунству войны и насилия, последовательно воплощая это несогласие в жизнь. «Недостаточно заявлять о мирном характере религии: необходимо осуждать и изолировать людей насилия, злоупотребляющих её именем». Недостаточно дистанцироваться от нетерпимости и экстремизма: необходимо «прекратить поддержку террористических движений посредством финансирования, снабжения оружием и стратегией, а также любые попытки оправдать эти движения, также через масс-медиа. Всё это следует считать международными преступлениями, угрожающими безопасности и миру во всём мире. Такой терроризм должен быть осуждён во всех своих формах и проявлениях», – подчеркнул Папа Франциск, цитируя Декларацию об общечеловеческом братстве.

Духовный, миролюбивый человек выступает против гонки вооружений, бизнеса войны, рынка смерти, выбирая братство, диалог и мир, отметил Святейший Отец и призвал участников форума продвигать конкретные инициативы, чтобы «путь великих религий становился всё более активным и постоянным, будучи совестью мира для всей земли». В контексте драматической ситуации в Восточной Европе Епископ Рима заявил:

«Я обращаюсь ко всем с настоятельным призывом, дабы был положен конец войне в Украине и начались серьёзные мирные переговоры».

В конце выступления Епископ Рима вознёс молитву, дабы Всевышний осветил шаги и объединил наши сердца, умы и силы (см. Мк 12,30): «Да соответствует поклонению Богу наша конкретная и братская любовь к ближнему, чтобы вместе мы были пророками сосуществования, ремесленниками единства, строителями мира».