Папа призвал развивать церковные служения мирян

22 августа в итальянском городе Салерно по инициативе Центра литургических действий открылась 72-я Национальная литургическая неделя. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился к участникам встречи с посланием от имени Папы Франциска, в котором пожелал плодотворного развития церковных служений, сообщает русская служба Vatican News.

Передав участникам сердечный привет Папы Франциска, кардинал отмечает, что обсуждаемая тема, посвященная служениям в синодальной Церкви – «обретает особое значение для Церкви в настоящий исторический момент». Кардинал цитирует слова Папы, призвавшего Церковь неукоснительно следовать синодальному пути, становиться «экспертами в искусстве встречи» и помогать друг другу, «чтобы разнообразие харизмы, призваний и служений обогащало нас». Святейший Отец надеется, пишет кардинал, что эта квалифицированная ассамблея – цель которой состоит в анализе реального влияния недавно учрежденных служений лектора, аколита и катехизатора на церковную жизнь – внесет весомый вклад в углубленное изучение служений с богословской, литургической и пастырской точки зрения.

Кардинал напоминает о некоторых трудах Епископов Рима, посвященных служениям. Так, в motu proprio Ministeria quaedam Папа Павел VI «пересмотрел весь вопрос о малых рукоположениях, сохранив чтеца и аколита как установленные служения», которые больше не считаются привилегией кандидатов в священники и диаконы. В свою очередь Папа Франциск видит обновление Церкви в том, чтобы она становилась более общинной и менее клерикальной. С помощью motu proprio Spiritus Domini Папа Франциск снимает ограничение, которое исключало доступ женщин к первым двум служениям, а в документе Antiquum Ministerium дает Церкви «образ поставленного служения катехизатора». Именно на этой линии углубления разнообразного служения находится нынешняя встреча в Салерно, продолжает кардинал Паролин, напоминая, что каждое служение Церкви должно быть вдохновлено духом служения, которым жил Иисус.

В Церкви, понимаемой как «тайна общения», продолжает госсекретарь, особая роль отводится мирянам, поэтому речь идет о том, чтобы «способствовать более четкому осознанию мирянами своего призвания, которое выражается во множестве задач».

Однако, предостерегает кардинал, «при рассмотрении этих вопросов необходимо проявлять осторожность, чтобы не смешивать общее призвание к священству всего Народа Божия и служебное священство, произвольно интерпретируя понятие ‘замещения’, ‘клерикализируя’ и тем самым рискуя фактически создать еще одну структуру церковного служения, параллельную той, которая основана на Таинстве Рукоположения».

В заключение своего послания кардинал Паролин заверяет всех участников конференции, которая завершится 25 августа, в молитвах и благословении Папы Франциска, к которому добавляет свое личное пожелание «успеха этой важной пастырской инициативы».