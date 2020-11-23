Папа призвал пассионистов направлять свой миссионерский пыл на «распятых в нашу эпоху»

Папа Франциск направил поздравительное послание главному настоятелю Конгрегации Страстей Иисуса Христа (пассионистов) отцу Иоакиму Рего по случаю трехсотлетия основания этого монашеского института святым Павлом Креста.

Святейший Отец духовно присоединяется к радости пассионистов за дар полученного от Бога призвания — «переживать и возвещать память о страстях нашего Господа, ставя в центр собственной жизни пасхальную тайну».

Папа отмечает, что сегодня необходимо поддерживать творческий потенциал истоков конгрегации таким образом, чтобы он был созвучен и новым требованиям эпохи; устремляться к новым апостольским целям, не уступая искушению «оставить все как есть» (ср. Evangelii gaudium 25).

«Молитвенная связь со Словом Божиим, прочтение знамений времени в повседневных событиях сделает вас способными улавливать креативное дуновение Святого Духа, Который веет во времени, подсказывая ответы на ожидания человечества».

Папа отмечает, что сегодня монашествующие призваны искать новые стили жизни и новые формы коммуникации, чтобы возвещать любовь Распятого. Для этого недавний капитул братьев выявил три ключевых аспекта духовности: это благодарение, пророчество и надежда. Благодарение – это опыт, переживаемый теми, кто прославляет Господа по примеру Magnificat Пресвятой Девы Марии, устремляясь в будущее в евхаристическом духе. Благодарение — это плод памяти о страстях Господних.

Пророчество означает думать и говорить в Святом Духе, а это возможно, когда молитва воспринимается как дыхание души: тогда можно уловить все движения Святого Духа в сердцах человеческих и во всем творении.

Надежда означает видеть в умирающем зерне колосья, приносящие плод в тридцать, в шестьдесят, во сто крат. Надежда побуждает радоваться тому, что есть, а не сетовать на то, чего нет.

Папа призвал пассионистов направлять свой миссионерский пыл на «распятых в нашу эпоху»: бедных, слабых, угнетенных, отбракованных различными видами несправедливости.

«Невозможно убедить людей в любви Бога только посредством словесного возвещения и передачи информации. Нужны конкретные поступки, которые помогают испытать эту любовь на себе», — подчеркивает Папа Франциск.



Источник: Vatican News