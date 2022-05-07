Папа призвал не превращать литургию в поле битвы

В полдень 7 мая Святейший Отец принял на частной аудиенции руководителей и студентов Папского литургического института (факультета священной литургии), основанного 60 лет назад Иоанном XXIII в Папском университете Святого Ансельма. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав богословов, Епископ Рима напомнил, что их образовательное учреждение стало ответом «на растущую потребность Народа Божьего жить и более интенсивно участвовать в литургической жизни Церкви»: эта потребность нашла подтверждение в конституции Sacrosanctum Concilium Второго Ватиканского собора.

Выпускники института «помогают развитию литургической жизни многих епархий в совершенно разных культурных контекстах», подчеркнул Папа. Из соборного стремления к обновлению литургической жизни чётко прослеживаются три аспекта: активное и плодотворное участие в богослужении; церковное единство, оживляемое совершением Евхаристии и Таинствами Церкви; и, наконец, стремление к миссии евангелизации, исходящей от литургической жизни, в которую вовлечены все крещёные.

«Папский литургический институт находится на служении этой тройной потребности», – отметил Святейший Отец и подчеркнул, что «литургия и её изучение должны вести к более тесному церковному единству»:

«Невозможно поклоняться Богу и в то же время превращать богослужение в поле битвы по несущественным вопросам. Евангелие и Предание Церкви призывают нас к твёрдому единению в главном и принятию законных различий в гармонии Святого Духа».

По словам Папы Франциска, литургия является основой христианской жизни, она побуждает к любви к ближнему, диалогу и экуменическому духу особенно теперь, когда перед Церковью стоят «мощные вызовы мира». Отцы Собора проделали огромную работу, дабы Церковь непрестанно жила богослужением, и мы призваны продолжать эту задачу, воспитываясь литургией.

«Пресвятая Дева Мария вместе с апостолами молилась, преломляла хлеб и проявляла милосердную любовь ко всем людям. Пусть по их заступничеству литургия Церкви сегодня и всегда воплощает эту модель христианской жизни», – пожелал Епископ Рима богословам и преподал им апостольское благословение.