Папа призвал монахинь больше слушать, чем говорить

Умение слушать и молчать было в центре увещания Папы Франциска к сестрам Третьего ордена капуцинок Святого Семейства, которые встретились с Папой по случаю 23-го Генерального капитула. Передает русская служба Vatican News.

В начале аудиенции монахиням Святейший Отец отметил многоликий характер ордена: сестры съехались из разных уголков мира – около 34 стран, что свидетельствует о «духе приятия и вселенского братства», делающем их поистине «святым семейством».

Ссылаясь на опыт капитула, Папа подчеркнул, что основными его чертами должны быть умение слушать и синодальность: необходимо «отправить в отпуск свой язык и начать слушать, так чтобы больше работал слух, чем язык». Нередко наш стиль жизни охарактеризован шумом, поскольку кажется, будто именно шум является тем стимулом, который притягивает и ведет к непосредственной реакции:

«Для многих повышенный голос – в физическом или моральном смысле – представляется решением для того, чтобы оглушенная масса последовала за их идеями, и они всегда ищут способа, чтобы их сигнал был громче, привлекательней или оригинальней», — констатировал Папа. Однако, как правило, ответившие на подобный стимул с такой же легкостью пойдут за теми, кто кричит еще громче. Таким образом человек переходит «от крика к крику», делясь рабом тех, кто умеет «обуславливать эти сигналы посредством СМИ, воспитания, общественного или политического мнения».

Иисус призывает нас идти против этой тенденции, стремясь к молчанию, к отстраненности от шума. Мы призваны распознавать иные звуки, и именно так рождается гармония. Человек нередко поддается соблазну отвергать или заглушать все, что не находится в созвучии с его собственной мелодией: это великая гордыня, с которой следует бороться, отметил Папа, призывая сестер-капуцинок быть «пророками слуха», в первую очередь вслушиваясь с голос Бога и прося у Святого Духа гармонии для своих общин.