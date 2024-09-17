Папа призвал молодёжь Средиземноморья к миротворчеству

17 сентября Папа Франциск обратился с видеопосланием к молодым участникам международных Средиземноморских встреч (MED24). Традиционное мероприятие проходит в Тиране (Албания) с 15 по 21 сентября на тему «Паломники надежды и строители мира». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец рад, что молодёжь из разных стран встречается именно в Тиране, спустя десять лет после его апостольского визита в Албанию. Папа с теплотой вспоминает эту поездку и подчёркивает, что молодые люди Средиземноморского региона – это его будущее: они призваны быть паломниками надежды, которые, укрепляясь в вере, вносят смелый вклад в дело миротворчества.

Епископ Рима подчёркивает, что Бог любит всех людей без различий, а братство между народами пяти берегов Средиземноморья, которое строят участники встречи в Тиране, является лучшим ответом на разрушительные конфликты и пагубное безразличие.

«Научитесь вместе читать знаки времени, – призывает Папа. – Воспринимайте разнообразие ваших традиций как обогащение, задуманное Богом. Единство – это не единообразие, а разнообразие нашей культурной и религиозной идентичности, дар Божий. Взращивайте в себе взаимное уважение, как это делали ваши предки. Ставьте во главу угла голос тех, кого никто не слушает. Я думаю о самых бедных, которые страдают от того, что их считают обузой или помехой. Я думаю о тех, кто часто уже в юности вынужден покинуть родину ради лучшего будущего. Позаботьтесь о каждом из них. Речь идёт не о количестве, но о лицах людей, чьё достоинство нужно поддерживать и защищать. Давайте откажемся от культуры страха, чтобы открыть двери гостеприимству и дружбе».

Папа сравнивает Средиземноморье с прекрасным садом: его нужно заботливо и непрестанно возделывать в духе служения и ответственности за ближних, подражая примеру мучеников: «Их мужество – живое свидетельство, которое вдохновляет на сопротивление насилию, уродующему наше человечество, как это сделала блаженная Мария Тучи в возрасте всего двадцати двух лет».

В конце видеопослания Епископ Рима вверяет участников мероприятия Пресвятой Деве Марии, Матери доброго совета, и призывает их следовать Божьим знамениям, «дабы Средиземноморье вновь обрело свой самый прекрасный облик – облик братства и мира».



(На фото — мигранты пытаются пересечь Средиземное море)