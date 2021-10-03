Папа призвал молодёжь продвигать более справедливую экономику

Святейший Отец направил приветственное видеопослание участникам II Международного форума молодых экономистов и предпринимателей «Экономика Франциска», работы которого начались 2 октября в Ассизи.

Епископ Рима отмечает, что пандемия COVID-19 не только выявила глубокое неравенство, которым заражено наше общество, но усилила его: резко возросли уровни безработицы, бедности, голода и недостатка медицинской помощи, умножились страдания самых отверженных. Последние два года показали также провалы в заботе об общем доме, хотя блага Земли являются фундаментальной предпосылкой для наших экономических систем. Мы – распорядители, а не хозяева благ творения, подчёркивает Папа, поэтому обязаны трудиться и распределять это общее достояние, чтобы никто не был исключён. Особенно теперь необходимо вновь осознать, что мы нужны друг другу и облечены в ответственность перед миром, поэтому следует искать новые пути регенерации экономики, чтобы она стала более справедливой и устойчивой: необходимы многооборотные процессы производства и экономии земных ресурсов, более справедливые способы продажи и распределения товаров и более ответственное их потребление. «Нужна новая интегральная парадигма, способная подготовить новые поколения экономистов и предпринимателей, уважающих взаимосвязь с Землёй», готовых предложить новаторский подход в решении проблем.

«Сегодня наша Мать-Земля стонет и предупреждает о том, что мы приближаемся к опасным пределам. Возможно, вы – последнее поколение, которое может нас спасти, и я не преувеличиваю, – отмечает Папа. – В свете нынешней чрезвычайной ситуации ваша креативность и решительность подразумевают большую ответственность. Я надеюсь, что вы сможете использовать эти дары, чтобы исправить ошибки прошлого и привести нас к новой экономике, более инклюзивной, устойчивой и солидарной».

Епископ Рима подчёркивает, что миссия экономики включает в себя регенерацию всех социальных систем для решения величайших проблем нашего времени, – от голода и недоедания до справедливого распределения вакцин против коронавируса. Мы призваны работать вместе и мечтать о великом; устремляя взгляд на Иисуса, мы найдём смелость, чтобы создавать новый мир и вместе идти к лучшему будущему.

Святейший Отец призывает молодёжь поставить братство в центр экономики; сегодняшний мир нуждается в новых поколениях, способных показать, что существует иная экономика, и на этом пути молодые люди не должны опускать рук, подчёркивает Папа:

«Пусть вами руководит евангельская любовь, которая является истоком всех перемен. <…> Воплощайте свои идеи, свои мечты и через них несите миру, Церкви и другим молодым людям пророчество и красоту, на которые вы способны. Вы – не будущее, а настоящее, и мир уже сейчас нуждается в вашей смелости».

Источник: Vatican News