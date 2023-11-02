Папа призвал молиться об Украине, Израиле и Палестине
Вчера, после чтения молитвы Angelus в праздник Всех святых, Папа вновь упомянул о войнах, от которых сегодня страдает мир, и призвал не переставать молиться о народах, которые их переживают. Передает русская служба Vatican News.
«Давайте и дальше молиться о народах, страдающих от современных войн. Не будем забывать об истерзанной Украине, не будем забывать о Палестине, не будем забывать об Израиле, не будем забывать о многих других регионах, где все еще идет нещадная война», – призвал Епископ Рима.
Прощаясь с паломниками, Папа сообщил, что утром 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, он совершит Святую Мессу на римском военном кладбище Содружества наций, посвящённом павшим во время Второй мировой войны.
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