Папа призвал молиться о жителях Украины, Израиля и Палестины

22 ноября, в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Франциск тепло приветствовал стариков, больных, молодожёнов и молодёжь, напомнив, что в предстоящее воскресенье Церковь будет отмечать праздник Христа, Царя Вселенной. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призвал верующих предоставить Иисусу центральное место в жизни, потому что именно Господь дарует свет и дерзновение для принятия любых повседневных решений:

«Пусть наша жизнь и сердца будут открыты Его владычеству, ибо Он – цель, к которой мы идём».

На завершение встречи Папа Франциск обратился с призывом:

«Не будем забывать усердно молиться о тех, кто страдает из-за войн во многих уголках мира, особенно за возлюбленные народы многострадальной Украины, Израиля и Палестины».

Накануне общей аудиенции Святейший Отец принял две делегации: израильтян, чьи родственники находятся в заложниках в Газе, и палестинцев, чьи родные заключены в тюрьму в Израиле.

«Я слышал, – отметил Папа, – что все они очень страдают: тому причиной войны, но здесь мы вышли за рамки войн, это уже не боевые действия, а терроризм. Пожалуйста, давайте направляться к миру, много молиться о мире. Да приложит Господь Свою десницу, помогая решить проблемы и не поддаваться страстям, которые в итоге убивают всех. Помолимся о народе Палестины и о народе Израиля, дабы наступил мир. Всем вам моё благословение!».