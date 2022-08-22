Папа Франциск обеспокоен ситуацией в Никарагуа

Ограничения, введенные правительством Никарагуа в отношении Католической Церкви в стране, вызывают обеспокоенность Святейшего Отца, который заявил об этом в полдень 21 августа, после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень», передает Vatican News.

Это заявление Папы Римского прозвучало через два дня после ночного рейда национальной полиции Никарагуа в епархии Матагальпы — в ночь на 19 августа епископ Роландо Хосе Альварес был силой увезён из резиденции епархиальной курии, где с начала месяца он находился под домашним арестом вместе с другими священниками, семинаристами и мирянами. Когда полиция ворвалась в помещения курии, сотни людей, услышав звон церковных колоколов, пришли защитить своего епископа и остальных. По словам свидетелей, полицейские насильно вывели из здания курии девять человек, включая прелата, и увезли их в колонне из восьми автомобилей. Монсеньор Альварес сейчас находится под домашним арестом в Манагуа, столице страны, а восемь других верующих и мирян содержатся в полицейских казармах для проведения расследования.

«Я с тревогой и болью внимательно слежу за ситуацией в Никарагуа», – подчеркнул Епископ Рима, выразив надежду, что благодаря «открытому и искреннему диалогу все еще можно найти основу для уважительного и мирного сосуществования». «Попросим Господа, через заступничество Пречистой Девы, вдохнуть в сердца всех волю к такому примирению», – воззвал Святейший Отец.