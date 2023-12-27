Папа призвал молиться о народах, страдающих от войн

Приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень» 26 декабря, Папа Франциск вверил заступничеству святого Стефана, первого христианского мученика, мольбы о мире «разоренных войной народов» и выразил духовную близость к христианским общинам, страдающим от дискриминаций по религиозном признаку, призвав их мирно добиваться справедливости и религиозной свободы.

«Средства массовой информации показывают, к чему приводит война, – сказал Папа. – Мы видели Сирию, мы видим Газу. Мы думаем об истерзанной Украине. Пустыня смерти. Разве этого мы хотим? Народы хотят мира. Давайте молиться о мире. Давайте бороться за мир».

Завершая встречу, Папа Франциск пригласил римлян и паломников посетить большой вертеп на площади Святого Петра, созданный в духе рождественских яслей, устроенных 800 лет назад св. Франциском Ассизским в Греччо. «Взглянув на статуи, вы увидите в их лицах и взглядах общую черту: изумление. Вы увидите изумление, переходящее в поклонение. Давайте же и мы проникнемся благоговением перед рождением Господа», – призвал Святейший Отец.

«Я желаю вам сохранить это в себе: удивление, переходящее в поклонение».



Источник: русская служба Vatican News