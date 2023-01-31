Папа призвал Мальтийский орден защищать Евангелие

В Риме завершился Генеральный капитул Суверенного Военного Мальтийского ордена госпитальеров, на котором был избран новый руководящий состав этого ордена, призванного следовать за Христом в служении бедным и больным. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец возобновил призыв, с которым обратился на днях к участникам Генерального капитула: «Ut unum sint, да уверует мир». Папа ссылается на предложение, прозвучавшее на встрече Первого сословия ордена – тех, кто связан монашескими обетами, — а именно возобновить, в соответствии с первоначальным идеалом, общинную жизнь и полное соблюдение вечного обета бедности. Папа Франциск одобряет решение не считать обязательной общинную форму жизни для тех, кто приносил обеты, не давая такого обязательства, и в то же время увещать всех принять эту форму монашеской жизни. Папа упомянул также о решении вновь установить новициат для подготовки новоначальных, и пригласил вместе с ним возносить молитвы Господу о том, чтобы Он послал ордену новые и многочисленные призвания. Особое внимание во время Генерального капитула было уделено духовной подготовке Второго сословия, связанного обязательством послушания.

Затем Папа подробно разобрал каждый термин из названия ордена, подчеркнув в особенности три из них: «суверенный», «военный» и «странноприимный».

Мальтийский орден является суверенным по воле Римских Пап. Суверенный характер ордена позволяет ему с щедростью посвящать себя нуждающимся под защитой международного права. Эт также орден военный: прежде он защищал паломников и Святые места, теперь же его славные подвиги должны усупить место межрелигиозному диалогу, свидетельству Евангелия и борьбой со всем, что ему противоречит. Это орден странноприимный, поскольку у его истоков лежит служение блаженного Герарда паломникам в Иерусалиме, в больнице во имя святого Иоанна Крестителя, ставшего небесным покровителем ордена. Папа подчеркнул, что это призвание побуждает в каждом нуждающемся узнавать страждущий лик Христа, независимо от происхождения, национальности и вероисповедания, и эти дела милосердия «нуждаются в хорошей организации и управлении, но прежде всего они должны быть знаком Христовой любви».

«Прошу вас быть верными Христу, Учителю и Господу, — сказал Папа в завершение встречи, — Идите вперед и несите всему миру Его послание исцеления для тех, кто болен, и утешения для скорбящих».