Папа призвал к защите религиозной свободы

25 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников научного симпозиума организации «Международная тринитарная солидарность» (S.I.T.), возникшей в 1999 году в лоне монашеского Ордена Пресвятой Троицы. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил о служении этой церковной организации, призванной защищать свободу вероисповедания на уровне теории и практики. На протяжении восьми столетий Орден Пресвятой Троицы занимался апостольством в миру, в частности, выкупом рабов: «Чтобы кого-то выкупить, нужно заплатить, и вы платите ценой своей жизни», – сказал Папа и отметил, что в первой проповеди в синагоге Назарета Господь заявлял о Своей миссии на земле: проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу (см. Лк 4,18):

«Христос является посланником Отца, и Он движим Святым Духом. В Нём действует вся Пресвятая Троица. Дело Бога Любви – Отца, Сына и Святого Духа – искупление человека: именно ради этого Христос пролил Свою кровь на Кресте в качестве выкупа за каждого из нас. Это деяние продолжается в миссии всей Церкви».

Харизма тринитариев, отметил Папа, злободневна и в наше время, «хвалящееся отменой рабства»: «В действительности, есть много, очень много мужчин, женщин и даже детей, вынужденных жить в нечеловеческих условиях, в рабстве». Их «религиозная свобода – как выявляет ваш симпозиум – нарушается, а иногда попирается во многих местах и различными способами, то грубо и явно, то скрыто и тонко». В былые времена было принято делить человечество на хорошее и плохое, отметил Папа: «Сегодня же бесчестие проникло в каждого, и во всех странах есть и хорошие, и плохие. Сегодня злоба присутствует везде, во всех государствах. Возможно, даже в Ватикане!».

В конце обращения Святейший Отец поблагодарил гостей за труды и призвал их сотрудничать с другими церковными и светскими организациями, которые разделяют благородную цель защиты религиозных убеждений.