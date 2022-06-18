Папа призвал к возвещению радости Евангелия в современной культуре коммуникации

По случаю XI Генерального капитула Общества святого Павла (паулистов) Папа Франциск встретился с его участниками на частной аудиенции и предложил несколько ключевых направлений для их миссии, вдохновляясь темой капитула: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим 12,2). Призванные быть ремесленниками единства для пророческого возвещения радости Евангелия в культуре коммуникации». Передает русская служба Vatican News.

Апостол Павел призывает всех христиан «не сообразовываться с веком сим, но преобразоваться умом», то есть изменить образ мышления. Папа отметил, что Павел не говорит «преобразуйте мир», но призывает самим преобразоваться, а это происходит благодаря Тому, Кто в силе преобразовать: Святому Духу, Божьей благодати. Обновление образа мышления находится в центре замысла духовной и апостольской жизни, который для паулистов разработал их блаженный основатель Джакомо Альберионе, исходя из опыта святого Павла. Таким образом, чтобы распространять Евангелие в обществе, прежде всего необходимо изменить свой менталитет, и это – большой вызов для паулистов, чьей харизмой является коммуникация.

«Недостаточно пользоваться средствами коммуникации, чтобы распространять христианское послание и учительство Церкви; нужно интегрировать это послание в новую культуру, созданную современной коммуникацией», — подчеркнул Папа, ссылаясь на энциклику Иоанна Павла II Redemptoris missio. Необходимо учитывать новые языки, технологии и психологические особенности современной коммуникации.

Однако ключевым вопросом остаются отношения между людьми в нашем глобализированном, взаимосвязанном мире. Эти отношения играют существенную роль и в Церкви, ведь вся христианская жизнь начинается и развивается посредством отношений между людьми.

«Теперь, после первых моментов эйфории по поводу технических новшеств, мы осознаем, что недостаточно быть ʺв сетиʺ или ʺна связиʺ, — нужно посмотреть, насколько наше общение, обогащенное цифровым пространством, на самом деле создает мосты и содействует строительству культуры встречи».

Затем Святейший Отец обратил внимание паулистов на то, что их основатель не просто разработал особую духовность для благовествования через коммуникацию, но пожелал, чтобы они были людьми, посвятившими себя Богу посредством монашеских обетов. Это необходимо для того, чтобы безраздельно отдавать себя апостольству, но не только: святой Павел, вдохновлявший блаженного Джакомо Альберионе, учит, что «пастырское сердце», способное быть «всем для всех», — это не сердце «героя-одиночки»: как следует из его писаний, он всегда действовал вместе с соратниками по миссии. Одним словом, подвел итог Папа Франциск, ключевым аспектом для переосмысления миссии паулистов в современном мире должна быть связь между коммуникацией и синодальностью.

В конце аудиенции Папа призвал на паулистов покров Пресвятой Девы Марии -Царицы апостолов и благословил участников капитула и всех их собратьев.



(На фото — основатель паулистов блаженный Джакомо Альберионе)