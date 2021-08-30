Папа призвал к посту и молитве об Афганистане

После чтения молитвы Angelus Папа выразил глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане. Франциск разделяет боль тех, кто оплакивает своих близких, погибших в результате атак террористов-смертников в прошлый четверг, и всех, кто ищет помощи и защиты. Он предает усопших на милость Всемогущего Бога.

Святейший Отец выразил благодарность всем, кто с большой самоотдачей работает, чтобы помочь пострадавшим людям, прежде всего женщинам и детям.

«Я прошу всех продолжать помогать нуждающимся и молиться, дабы диалог и солидарность привели к установлению мирного и братского сосуществования и дали надежду на будущее страны, — сказал Папа. – В такие исторические моменты, как этот, мы не можем оставаться равнодушными, этому нас учит история Церкви. Эта ситуация обязывает нас, как христиан. Поэтому я призываю всех к усиленной молитве и посту. Молитва и пост, молитва и покаяние: сейчас самое время это сделать», — призвал Епископ Рима.

Также после чтения богородичной молитвы Папа Франциск выразил свою близость к жителям венесуэльского штата Мерида, пострадавшим в последние дни от наводнений и оползней. Он заверил в молитвах за погибших и их семьи, а также за всех пострадавших от этого стихийного бедствия.



Источник: Vatican News