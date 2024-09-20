Папа призвал христиан к единству на Пасху 2025 года

19 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов группы Pasqua Together 2025, в которую входят представители различных христианских конфессий, ассоциаций мирян, церковных движений и общественно-политических организаций. Передает русская служба Vatican News.

В обращении, переданном гостям, Святейший Отец выражает признательность за их вклад в содействие межхристианскому единству. Группа Pasqua Together 2025 реализует совместные проекты в различных направлениях, включая подготовку к празднованию второго тысячелетия Искупления в 2033 году. Особое внимание Епископ Рима уделяет значимости предстоящего года, который станет юбилейным для Католической Церкви: в 2025 году благодаря совпадению календарей все христиане отметят Пасху в один день. По словам Папы, это событие приобретает особое значение в связи с 1700-летием Первого вселенского собора в Никее, где, помимо утверждения Символа веры, обсуждался вопрос единой даты празднования Пасхи.

«Неоднократно ко мне обращались с просьбой найти решение этого вопроса, чтобы совместное празднование Дня Воскресения стало нормой, а не исключением, – отмечает Папа. – Поэтому я призываю тех, кто вступает на этот путь, проявлять настойчивость и прилагать все усилия для поиска возможного единства, избегая всего, что может привести к дальнейшим разделениям между братьями».

Пасха – это не просто календарная дата, а событие, произошедшее благодаря Божьей любви к миру, подчёркивает Папа и призывает христиан помнить о первенстве Бога: Пасха свершилась по Божьей инициативе, она принадлежит Христу, поэтому необходимо следовать за Господом и не замыкаться в человеческих схемах, планах и календарях.

В завершение обращения Папа Франциск выражает пожелание:

«Мы должны идти вместе, и для этого нам поможет путь апостолов из Иерусалима – места, откуда весть о Воскресении распространилась по всему миру. Именно там мы вновь обратимся в молитве к Князю мира, чтобы Он даровал нам Свой мир».