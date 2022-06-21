Папа призвал греко-мелькитов «очистить и обновить» церковное свидетельство

Папа Франциск встретился в Ватикане с иерархами Мелькитской Католической Церкви (Антиохийского Патриархата), которые собрались на свой поместный синод: по их просьбе, адресованной Святейшему Отцу, в этом году синод проходит в Риме, близ гробниц святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Передает русская служба Vatican News.

«Мы нуждаемся в их заступничестве, — пояснил Папа, — потому что и в наше время в обществе, — которое некоторые аналитики называют текучим, — охарактеризованном некрепкими связями, усугубляющими одиночество и оставленность самых слабых, христианская община призвана мужественно свидетельствовать имя Христа, начальника и совершителя нашей веры».

Упоминая о ситуации в Сирии, где проживает значительная часть паствы этой Церкви, Папа сказал, что, хотя события последних месяцев вынуждают нас обратить взор на восток Европы, это не должно заставить забыть о том, что уже двенадцать лет терпит сирийская земля.

Папа напомнил, как в первый год своего понтификата, когда готовилась бомбардировка Сирии, он провел ночное молитвенное бдение на площади Святого Петра, которая была тогда полной. Верующие возносили молитвы о «тысячах погибших и о раненых, о миллионах беженцев в стране и за рубежом», для которых не было никакой возможности начать восстанавливать страну.

Обращаясь к греко-мелькитским епископам, Папа сказал, что они призваны задуматься о том, каким образом они, как Церковь, могут нести свое свидетельство в сегодняшнем мире. Это свидетельство должно быть «очищено и обновлено»: Ecclesia semper reformanda, подчеркнул Папа Франиск и затем, упомянув о своей обеспокоенности судьбами христиан на Ближнем Востоке, обратил внимание иерархов на уже многолетнее и масштабное присутствие греко-мелькитских верующих в диаспоре. Верные этой восточной Церкви наделены особой миссией: оставаться укорененными в собственных традициях и источниках, в то же время открываясь и внимая временам и местам, в которых они живут в рассеянии, чтобы ответить на то, чего Господь ждёт от них сегодня.

В конце обращения к епископам Папа остановился на проблеме внутренних разделений и злословия и призвал всегда высказываться напрямую, а не за спиной друг у друга. Сплетни и злословие – это «червь, который подтачивает Церковь», еще раз подчеркнул Папа Франциск.