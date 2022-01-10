Папа призвал францисканцев к евангелизационному образу жизни

7 января 2022 года в Апостольском Дворце в Ватикане Папа Римский принял на частной аудиенции делегацию францисканского Ордена Братьев Меньших (OFM). Встреча проходила в форме диалога и продолжалась около 45 минут, передает Vatican News.

«Святейший Отец призвал нас смело вести миссию с молодыми людьми, говорить на понятном им языке и работать с призваниями, чтобы мы не сдавались и смотрели в наше будущее с уверенностью и верой», — сказал Генеральный Министр (настоятель) этой монашеской конгрегации о. Массимо Фузарелли.

Брат Фузарелли отметил, что Папа Франциск с глубоким вниманием ознакомился с положением Ордена в разных частях мира, и при этом заявил, что симпатизирует францисканцам, имеющим такой великий источник вдохновения и притяжения в деле евангелизации, как святой Франциск Ассизский.

Кроме Генерального Министра на встрече присутствовали его советники (дефиниторы) — члены Генерального Совета Ордена, Генеральный Прокурор, Секретарь по евангелизации и миссионерским делам, Генеральный секретарь Ордена.