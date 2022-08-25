Папа призвал епископаты к диалогу о служениях в Церкви

24 августа Ватиканский Зал печати обнародовал послание Святейшего Отца к духовенству и мирянам, приуроченное к 50-летию документа Павла VI Ministeria quaedam, посвящённого церковным служениям. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск призывает епископов всего мира поделиться опытом последних пятидесяти лет в сфере постоянного служения мирян: чтецов, аколитов и катехизаторов. Необходимо внимать голосу Божьему, не препятствовать ему, но и не пытаться его форсировать, «навязывая решения, являющиеся плодом идеологического видения», предупреждает Папа, отмечая, что документ motu proprio Ministeria quaedam открывает перед Церковью важную перспективу развития церковных служений.

Недавно были обнародованы два апостольских послания, касающиеся этой темы: Spiritus Domini от 10 января 2021 года, официально открывшее доступ женщинам – в стабильной и институциональной форме со специальным мандатом – к служению чтеца и аколита, и Antiquum ministerium от 10 мая 2021 года, учредившее подобным образом служение катехизаторов. Эти два документа «не следует интерпретировать как отмену предыдущей доктрины», подчёркивает Святейший Отец: они развивают её в духе Второго Ватиканского собора, который также вдохновил св. Павла VI уполномочить епископаты устанавливать церковные служения, «необходимые и полезные» в своих регионах.

По словам Епископа Рима, «всякое служение есть Божий призыв ради блага общины»; у истоков любого служения всегда есть Бог, а целью служения является общее благо и укрепление христианской общины. Именно это позволяет Церкви «организовывать разнообразные служения, которые Святой Дух побуждает в зависимости от конкретной ситуации». Ссылаясь на своё апостольское увещание Evangelii gaudium, Папа напоминает, что «реальность важнее идеи», и поэтому «между ними двумя необходимо установить постоянный диалог, избегая, чтобы идея в итоге отделилась от реальности». На первом месте всегда должно быть деяние Святого Духа, а не стремление к немедленным результатам, подчёркивает Папа Франциск.