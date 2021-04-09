Папа приветствовал участников международного симпозиума по защите детей от насилия

Папа Франциск приветствовал участников международного онлайн-симпозиума, посвященного предотвращению сексуального насилия над малолетними. Встреча организована Папской комиссией по защите несовершеннолетних при содействии нескольких академических учреждений США, а также международных организаций, в том числе ВОЗ и Детского фонда ООН.

Его Святейшество, говорится в послании за подписью госсекретаря Ватикана, выражает надежду, что благодаря вкладу религиозных лидеров, студентов и специалистов, в том числе в области пастырской деятельности и медицины, симпозиум будет способствовать еще большему осознанию тяжести сексуальных преступлений против малолетних и сотрудничеству на всех уровнях общества в деле искоренения этого зла.

Послание Папы было зачитано одной из жертв сексуальных злоупотреблений, сообщает Vatican News.