Папа приветствовал нового генерального министра францисканцев

Святейший Отец поздравил с назначением нового генерального министра (главного настоятеля) Братьев меньших и вверил его служение святому Франциску Ассизскому. В период с 2021 по 2027 год Орден францисканцев будет возглавлять о. Массимо Джованни Фузарелли, который ранее служил на римской окраине и среди жертв землетрясения в Аматриче и Аккумоли.

Обращаясь к новому Генеральному министру, сменившему на этом посту о. Майкла Энтони Перри, Папа Франциск пишет:

«Узнав о Вашем избрании, я поздравляю Вас и заверяю в своих молитвах и благословении, дабы Господь помогал Вам и защищал в исполнении Вашего служения. Пусть серафический отец святой Франциск будет для Вас ободрением в руководстве братьями-монахами».

13 июля известие о назначении обнародовал префект Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни кардинал Жуан Брас ди Авис; в качестве делегата, назначенного Папой Римским, он председательствовал на Генеральном капитуле Ордена братьев меньших (OFM).



Источник: Vatican News