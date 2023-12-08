Папа принял отставку предстоятеля Сиро-малабарской Церкви

7 декабря Папа Франциск принял отставку предстоятеля Сиро-малабарской Церкви после его двукратной просьбы, передает русская служба Vatican News.

В послании 78-летнему кардиналу Джорджу Аленчерри Святейший Отец выражает глубокую признательность за верное служение единству Церкви и дух преданности Евангелию.

Епископ Рима напоминает о праздновании 50-летия священства и 25-летия епископства индийского иерарха и отмечает важные цели, достигнутые Сиро-малабарской Церковью под его руководством: расширение юрисдикции, создание епархий за пределами Индии и забота о верующих на Арабском полуострове. Папа также отмечает роль Джорджа Аленчерри в разрешении проблем, возникших в процессе упорядочения литургии, и видит в просьбе кардинала знак послушания Святому Духу: не конец служения, а его исполнение.

Епископ Рима завершает послание благословением и молитвой о Джордже Аленчерри, обращаясь к нему с просьбой и далее служить Народу Божьему молитвенным заступничеством, дарованиями и советами.