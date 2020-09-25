Папа принял отставку кардинала Анджело Беччу

Кардинал Джованни Анджело Беччу отказался также от должности префекта Конгрегации прославления святых.

Ватиканский зал печати выступил с официальным сообщением:

«В четверг вечером 24 сентября Святейший Отец принял отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, поданную Его Высокопреосвященством кардиналом Джованни Анджело Беччу, а также его отречение от прав, связанных с кардинальским саном».



Источник: Vatican News