Папа принял кардинала Супича на частной аудиенции в Апостольском дворце — СМИ

Папа Франциск встретился с кардиналом Блейзом Джозефом Супичем, передает REGNUM со ссылкой на журнал иезуитов в США «America» (Нью-Йорк).

Понтифик принял иерарха на частной аудиенции в Апостольском дворце в субботу утром, 30 января. Блейз Джозеф Супич стал первым американским епископом, который встретился с Папой после нападения на Капитолий, инаугурации Байдена и публикации заявления Конференции католического епископата США (USCCB) в день инаугурации.

Сообщается, что Папа Франциск неоднократно принимал кардинала в гостинице Дома Святой Марфы, где он живет, но новости о встречах не предавались огласке. То, что понтифик на этот раз назначил аудиенцию в Апостольском дворце, является знаком того, что он захотел придать ей публичную огласку. Ватиканские источники, пожелавшие остаться неизвестными, заявили изданию: «Здесь мы стараемся строить мосты, а не подрывать их». Это подход, воплощенный такими американскими епископами, как чикагский кардинал Блейз Супич, ньюаркский кардинал Джозеф Тобин и бостонский кардинал Шон О’Мелли.

Встречей с кардиналом Супичем Папа Франциск «преподает урок без слов», пишет в свою очередь североамериканский католический портал Crux.

Нет ничего необычного в том, что понтифик общается с одним из своих кардиналов. Но беседа Франциска и Супича состоялась всего через десять дней после того, как чикагский кардинал публично выразил несогласие с архиепископом Лос-Анджелеса Хосе Гомесом, председателем Конференции католического епископата США (USCCB), за заявление по поводу инаугурации президента Джо Байдена, в котором новую администрацию обвинили в пособничестве «моральному злу» и угрозе «человеческой жизни и достоинству». В этом контексте большинству экспертов трудно не интерпретировать папскую аудиенцию как демонстрацию поддержки Папой Франциском кардинала Супича в его полемике, и в более широком смысле как намека на желательность проявления «более взвешенного и аккуратного подхода» к новой администрации Белого Дома.