Папа принял делегатов французской ассоциации Lazare, заботящейся о бездомных (ФОТО)

В минувшую субботу Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с делегатами французской ассоциации Lazare по случаю 10-летия со дня её основания. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец выразил духовную близость ко всем членам благотворительной организации и возблагодарил Бога за их прекрасный опыт братской жизни с людьми, потерявшими кров:

«У вас есть возможность стать – не только для себя, но и для всего мира – витриной социальной дружбы, к которой призван каждый. В среде, наполненной безразличием, индивидуализмом и эгоизмом, вы помогаете нам увидеть ценности подлинной жизни, а именно принятие различий, уважение человеческого достоинства, внимание к другим и заботу о них, служение самым смиренным. Действительно, любовь к людям за то, что они есть, побуждает нас стремиться к лучшему для них. Лишь развивая такие взаимоотношения, мы сделаем возможной общественную дружбу, не знающую исключений, и братство, открытое для всех».

Папа Франциск призвал членов ассоциации не поддаваться унынию перед лицом трудностей, но всегда идти вперёд, укрепляясь «надеждой на то, что нас заразит радость» (см. Evangelii gaudium, п. 88). Их жизненное свидетельство напоминает миру, что «бедные – это подлинные евангелизаторы, потому что они были первыми адресатами Благой вести, призванными разделить благословение Господа и Его Царства», подчеркнул Епископ Рима:

«Вы – лик Христовой любви. Распространяйте вокруг себя этот огонь любви, который согревает замёрзшие и иссушенные сердца. <…> Выходите на окраины, которое нередко полны одиночества, грусти, внутренних ран и утраты вкуса жизни. Словами и поступками возливайте елей утешения и исцеления на измученные сердца. Никогда не забывайте, что вы – Божий дар, Божье сегодня, и у вас привилегированное место в любящем сердце Господа».

В конце обращения Папа Франциск вверил делегатов ассоциации Lazare и членов их семей материнскому покрову Пресвятой Богородицы и преподал им апостольское благословение.