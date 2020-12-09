Папа: Пресвятая Богородица – Матерь и ученица

Во вторник 8 декабря Папа Франциск обратился к аргентинским верующим по случаю завершения Национального года Пресвятой Девы Марии.

В специальном видеопослании Святейший Отец отмечает, что за этот год, с учётом антиковидных мер и ограничений, «было проведено очень много мероприятий в память и в честь Пресвятой Девы, нашей Матери».

Епископ Рима духовно присоединяется ко всем своим соотечественникам, которые в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы празднуют окончание Национального богородичного года:

«Не забывайте, что Мария – это Матерь и ученица. Она – Матерь Иисуса, именно она привела Иисуса в мир. Она также ученица: Мария первая следует за Господом, повинуясь и исполняя то, что о чём говорит Христос. Пусть образ Девы Марии, Матери и ученицы, сопровождает нас в повседневной жизни!»

В конце послания Папа Франциск заверяет верующих в своих молитвах, преподаёт им апостольское благословение и просит молиться о нём самом.



Источник: Vatican News