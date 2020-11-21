Папа – пресвитерам: исцелять мир от вируса безразличия

20 ноября Святейший Отец встретился на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана с молодыми студентами-священниками, проживающими в Папской Латиноамериканской коллегии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к пятидесяти пресвитерам, Епископ Рима призвал их «создавать пространства, где могут встретиться Бог и ближний». Латиноамериканская коллегия в Риме была создана для объединения поместных Церквей Южной Америки и в то же время для продвижения их открытости Вселенской Церкви.

Святейший Отец отметил социальную мобильность латиноамериканских верующих, которые умеют освободиться от самореферентности и эгоцентризма. Папа напомнил священникам о нераздельности личного и общественного измерений их призвания и указал на три стимула для возрастания в призвании. Во-первых, нужно открывать двери сердца Господу и братьям; во-вторых, протягивать руку помощи и призывать других делать то же самое; и, в-третьих, исцелять мир от поразившего его страшного недуга, и это касается не только коронавирусной пандемии, но и вируса безразличия.

В конце обращения Папа Франциск призвал руководителей и студентов римской Латиноамериканской коллегии повсюду свидетельствовать о человеческом братстве в семье Небесного Отца и вверил их Пресвятой Деве Марии Гваделупской, покровительнице Латинской Америки.