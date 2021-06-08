Папа – премонстратам: откройте сердца для нуждающихся

Папа Франциск направил послание отцам-премонстратам по случаю 900-летия основания исторического аббатства в Премонтре (Франция), призвав их общины всегда руководствоваться Евангелием, слушая Бога и братьев.

Епископ Рима вспоминает святого Норберта Ксантенского – основателя ордена, родившегося в 1075 году в Германии, – как «одного из самых заботливых мастеров григорианской реформы». Тогда в Церкви «не было недостатка в людях, вдохновлённых Богом, которые начали критиковать связь служителей Церкви с чисто мирскими интересами. Норберт был одним из них»: он отказался от придворной жизни и последовал путём апостолов, приняв Устав святого Августина. Встреча с Папой Геласием II побудила Норберта посвятить себя апостольской проповеди, и сегодня, подчёркивает Святейший Отец, крайне необходимо возвещение Благой вести, что требует от всех, особенно от священников, гармонии между проповедью и личной жизнью.

В 1121 году святой Норберт основал в долине Премонтре свою первую общину, которая молилась обо всей Церкви. Братья вели «строгую монашескую жизнь, неотъемлемой частью которой были гостеприимство и забота о бедных и паломниках», подчёркивает Папа:

«Дорогие сыны святого Норберта, храните всегда открытым ваше сердце: да будет оно гостеприимным для тех, кто ищет духовного наставника, просит о материальной помощи, хочет разделить вашу молитву. Пусть ваша литургия всегда будет ‘канонической’, то есть хвалой Богу за Народ Божий и вместе с народом».

Папа Франциск отмечает, что в Евхаристии святой Норберт всегда черпал огромные силы, поэтому и сегодня он является «образцом веры для всех и, в частности, для священников». Множество женщин последовало за норбертинским идеалом, посвятив себя созерцательной жизни, в то время как многие монашеские общины, приняв духовность святого, занимались апостольством и служением самым уязвимым. Таким образом укреплялась связь между аббатствами и приходами, храня учение и духовность святого Норберта, пишет Епископ Рима:

«Ваш основатель жил во многих и разных средах, но в любых обстоятельствах он руководствовался Евангелием: странствующий проповедник, священник, настоятель общины, епископ, – он продолжал слушать Бога и братьев».

В конце послания Папа Франциск благословляет премонстратов, общины которых находятся на пяти континентах, и призывает их всегда оставаться верными призванию к апостольской жизни.



Источник: Vatican News