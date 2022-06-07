Папа предложил три противоядия для здравоохранения

Святейший Отец встретился в Ватикане с руководством «Федерсанита» — итальянской конфедерации, объединяющей местные медицинские учреждения разных уровней, передает русская служба Vatican News.

Говоря о роли этого органа, заключающейся прежде всего в обеспечении связей между центром и периферией, Папа предложил три «противоядия» к изъянам в здравоохранении.

Первое – это близость, противоядие к сосредоточенности на себе. «Взгляд на пациента как на другого самого себя, — пояснил Папа, — разрывает цепи эгоизма». Персонал больниц и поликлиник прежде всего призван видеть перед собой братьев и сестер: тогда медобслуживание перестает быть «вопросом бюрократии» и становится «встречей, сопровождением, общением», отражая близость Бога. Сделаться ближними для больных, подобно Доброму самарянину, означает «убрать барьеры, сделать так, чтобы не было больных «первого или второго» сорта, использовать все ресурсы для того, чтобы никто не был исключен из системы медобслуживания.

Второе противоядие – целостность, противостоящая раздробленности. Необходимо «переосмыслить концепцию здоровья в целостной перспективе, охватывающей все измерения личности», учитывать не только патологии человека, но и его психологическое состояние, социальное положение, культурный багаж и духовность. Когда Иисус исцелял, Он не только избавлял от недуга, но и возвращал человеку достоинство, возвращал его в общество и даровал новую жизнь. Безусловно, это может сделать только Он, однако Его подход должен стать примером для работников медицины. Такой холистический подход к лечению поможет в борьбе с «культурой отбросов», исключающей тех, кто не отвечает определенным канонам общества, отметил Папа.

Третье противоядие – это общее благо, противоядие к преследованию частных интересов, которое имеет место, к сожалению, и в сфере здравоохранения, когда «экономическая или политическая выгода определенной группы ставится в ущерб большей части населения, и это случается также на уровне международных связей». «Урезание ресурсов на здравоохранение — это надругательство над человечеством», — подчеркнул Папа Франциск.