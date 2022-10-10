Папа пожелал молодёжи быть «ремесленниками мира»

Папа Франциск встретился в Ватикане с паломниками из Бельгии, представляющими молодежь, активную в приходах и общинах, передает русская служба Vatican News.

Папа выразил восхищение «дерзновением веры» молодых бельгийцев, которые стремятся реализовывать послание Иисуса Христа в повседневных делах. «Вы – не столько будущее Церкви, сколько ее настоящее», — подчеркнул Папа и констатировал, что сегодня молодежь чувствует не только радость и воодушевление, но и страх, переживает кризис. Именно поэтому ее отношения с Христом должны быть крепкими: «Он — верный Друг, Который никогда не разочарует».

Папа призвал молодых паломников – послов бельгийской молодежи для подготовки ко Всемирному дню молодежи 2023 года в Португалии – быть ближе к тем сверстникам, которые испытывают грусть и одиночество.

Кроме того, Папа Франциск призвал молодежь «просвещаться советами и свидетельством пожилых людей», а также «быть ремесленниками мира вокруг и внутри себя» в то время, когда человечество находится в большой опасности.

«Не бойтесь!» — возобновил Папа Франциск знаменитый призыв своего святого предшественника и пожелал ребятам «завоевывать мир» Евангелием, не отвлекаясь на «тривиальные» вещи, но сосредоточиваясь на главном, на том, что исходит из дружбы с Иисусом Христом.