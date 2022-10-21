Папа пожелал миссионерам «умягчения сердца»

«Солидарность: призванные иметь один дух и одну цель»: под таким девизом в Риме проходит 17-й Генеральный капитул Миссионеров Марианхилла, конгрегации, основанной южноафриканским траппистом Францем Пфаннером, который желал придать монашескому правилу апостольский импульс. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к монахам, Папа отметил, что изначальная духовность их общины соединяет верность евангельским советам с миссией ad gentes, дабы Царство Христово возрастало в святости, справедливости и мире. Генеральный капитул, на который собрались братья, вписывается в контекст синодального пути и нацелен на укрепление единства, участия и благовествования, которое с самого начала существования конгрегации сопровождалось продвижением призванных к монашеству из коренного населения. Папа подчеркнул необходимость «взращивать постоянное пастырское обращение, которое смогло бы найти свое отражение в каждом аспекте жизни и деятельности конгрегации – от священнической подготовки и духовного воспитания мирян до конкретного планирования апостольских начинаний».

Папа напомнил, что основатель конгрегации аббат Пфаннер в свое время был поражен историей обелиска, воздвигнутого в центре площади Святого Петра. Несмотря на неимоверные человеческие усилия, обелиск в последний момент был спасен от падения только благодаря воде, которая размягчила канаты. «Сегодня, как всегда, нам нужна вода Святого Духа, — подчеркнул Папа Франциск, — не только для процветания дел рук наших, но прежде всего для умягчения затвердевшей почвы наших сердец».

Папа пожелал миссионерам подобного «умягчения» в любви и в словах, которое производит Дух Святой, действующий в сердце.