Папа поздравил с «китайским» новым годом по лунному календарю

После чтения молитвы Angelus Франциск приветствовал духовных учеников святого Иоанна Боско и молодых людей, участвующих в Караване мира. Он также поздравил жителей Дальнего Востока, отмечающих 1 февраля новолетие по лунному календарю, сообщает Vatican News.

«По этому случаю я желаю, чтобы в новом году все могли наслаждаться миром, здоровьем, спокойной и безопасной жизнью», – сказал Папа.

«Как прекрасно, когда семьи находят возможность собраться вместе и провести минуты любви и радости, — отметил Франциск. — К сожалению, многие семьи не смогут встретиться в этом году из-за пандемии. Я верю, что вскоре мы сможем преодолеть это испытание. Наконец, я надеюсь, что благодаря доброй воле отдельных людей и солидарности народов все человечество сможет с новым динамизмом достичь целей духовного и материального процветания».

Накануне праздника святого Иоанна Боско Франциск приветствовал салезианцев, которые, как он отметил, делают много добра в Церкви. Он напомнил, что их основатель был святым учителем молодежи, который не замыкался в ризнице и в своих собственных делах, а выходил на улицы, чтобы искать молодых, с присущим ему творческим подходом. Папа также приветствовал группу итальянской молодежи, участвующей в ежегодной инициативе «Караван мира». Франциск сослался на лозунг акции: «Залатать мир». Нам крайне необходимо это «зашивание», начиная с личных отношений и заканчивая отношениями между государствами, подчеркнул Святейший Отец.