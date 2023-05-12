Папа поздравил раввина Авраама Скорку

Аргентинский раввин и друг Папы Франциска Авраам Скорка был удостоен титула почетного доктора богословия в Трнавском университете. Богословский факультет этого вуза был основан в 17-м столетии иезуитами; его центральное отделение находится в Братиславе. Передает русская служба Vatican News.

«Я с радостью узнал, что Трнавский университет в Словакии присудил тебе докторскую степень honoris causa за вклад в развитие еврейско-христианского и межрелигиозного диалога, а также за продвижение терпимости в области науки и педагогики», — пишет Папа Франциск в поздравительном послании своему другу раввину. Святейший Отец упоминает о «даре дружбы и мудрости», который он обрел в лице раввина Скорки, и о личных беседах с ним, глубоко его обогативших. Папа Франциск вспоминает свой визит в Словакию в 2021 году, когда он встречался с еврейской общин на площади Рибне в Братиславе, в присутствии многочисленных католиков. «Подобные встречи, — отмечает Папа, — открывают двери развитию взаимных плодотворных отношений».

На протяжении веков, пишет далее Папа, веру нередко использовали в политических и экономических целях, что приводило лишь к пренебрежению религиозными ценностями. «Всю свою жизнь, — обращается Папа к раввину Скорке, — ты старался подчеркнуть, что подлинное соблюдение собственной религиозной традиции и уважение прав человека не должны находиться в конфликте».

В конце послания Святейший Отец желает своему другу, чтобы присуждение почетной докторской степени «укрепило особым образом диалог между евреями и христианами и межрелигиозный диалог».