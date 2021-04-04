Папа поздравил филиппинцев с 500-летием евангелизации

В праздник Пасхи Папа Франциск направил поздравительное видеопослание жителям Филиппин по случаю 500-летия начала евангелизации азиатской страны.

Святейший Отец делится с филиппинцами тремя тайнами веры, которые характеризуют самые глубокие христианские корни их народа: Назарет, Крест и Пятидесятница.

Местные христиане окружают глубоким почитанием статую Младенца Иисуса из святилища Себу: этот святой образ, отмечает Папа, символизирует прибытие христианства на архипелаг и напоминает о сокрытой жизни Святого Семейства в Назарете. Мария и Иосиф воспитывали Младенца Иисуса с любовью; подобным образом – открыв двери семей Святому Младенцу – филиппинцы передают своим детям веру, полученную от родителей. Папа Франциск благодарит местных католиков за глубокое чувство семьи, общины, братства и единства, которое укрепляет в них веру, радостную надежду, солидарность и милосердие.

Народ Божий на Филиппинах умеет сопровождать Иисуса из Назарета на Крестном пути. Папа отмечает тяжёлые моменты, которые пережил народ, готовясь к юбилею благовестия в стране: землетрясения, тайфуны, извержения вулканов и пандемия COVID-19. Несмотря на боль и опустошение, люди сумели удержать свой крест и продолжают идти дальше, каждый раз поднимаясь заново. «Продолжайте работать, продолжайте восстанавливать, помогайте друг другу, как добрые киринеяне», – призывает филиппинцев Епископ Рима и благодарит их за свидетельство силы духа, терпения и упования на Бога, Который никогда не оставляет.

Третьей вехой в истории юго-восточного архипелага, подчеркивает Святейший Отец, является Пятидесятница – «пункт прибытия и в то же время новое начало». В этом паломничестве есть человек, который всегда был близок к маленькому Иисусу в Назарете, а также сопровождал Его в самый тяжёлый момент жизни, у подножия Креста. Этот человек – Его и наша Матерь, Мария. В день Пятидесятницы она пребывала с апостолами, молилась и ждала сошествия Святого Духа. Получив Его, ученики бесстрашно вышли проповедовать Евангелие во всех уголках земли. Пресвятая Дева всегда со своими детьми; «Да ходатайствует она о новой Пятидесятнице в Церкви на Филиппинах», – вознёс молитву Папа Франциск.

В этом юбилейном году верующие архипелага руководствуются словами Иисуса: «Даром получили, даром давайте» (Мф 10,8). В этих словах – «призыв благодарить Бога за людей, которые передали вам веру». Филиппинцы умеют передавать веру как в своей стране, так и за её пределами, подчёркивает Святейший Отец и призывает их славить Бога за людей, которые узнают от них о живом и радостном Евангелии надежды:

«Дорогие друзья, я с большой любовью вспоминаю свой визит в вашу страну. Не забываю и последнюю встречу с почти семью миллионами человек. Вы щедры, вы изобилуете и умеете праздновать веру. Не теряйте всё это даже посреди трудностей».

В конце видеопослания Папа Франциск благословляет жителей Филиппин и призывает их к смелости, заверяя, что в своей миссии они не одиноки – их сопровождают великие местные святые Педро Калунгсод и Лоренсо Руис. «Эти два святых катехизатора умели отдавать безвозмездно то, что получили: жизнь и веру в Иисуса».

Источник: Vatican News