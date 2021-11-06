Папа посетит Кипр и Грецию

Папа посетит Кипр и Грецию

Ноябрь 06, 2021

Зал печати Ватикана подтвердил, что поездка Святейшего Отца состоится, сообщает Vatican News.

Со 2 по 4 декабря этого года совершит апостольский визит на , где посетит Никосию, а затем отправится в Грецию: с 4 по 6 декабря он посетит Афины и остров Лесбос.

Поездка состоится по приглашению гражданских властей и поместных епископских конференций. Программа визита будет обнародована в ближайшее время.

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