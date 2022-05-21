Папа пообщался с участниками Международной конференции на тему защиты биоразнообразия

Динамический союз «между Творцом, человеком и другими существами невозможно разорвать без непоправимого ущерба», заявил Папа Франциск на встрече 21 мая с участниками Международной конференции на тему защиты биоразнообразия. Как сообщает русская служба Vatican News, данная конференция была организована командованием итальянского Корпуса карабинеров.

На встрече Епископ Рима подчеркнул, что в Священном Писании красота и благо неразделимы: во всём творении мы созерцаем Создателя, Который призвал род человеческий возделывать и бережно хранить эти драгоценные дары. Заботясь о будущем планеты, необходимо возделывать «смиренное и терпеливое братство между собой и творением», отметил Епископ Рима. Для этой же цели нужны «новые педагогические парадигмы», продвигающие в нашем взаимосвязанном мире культуру заботы, тесно связанную с инклюзивным образованием и целостной экологией. Любые меры будут неэффективны, если они не подкреплены и не поддержаны воспитательным процессом, способствующим заботе о нашем общем доме, подчеркнул Святейший Отец, обращаясь к участникам симпозиума:

«Благодаря талантам все мы призваны строить ‘глобальную деревню заботы’, создавать сеть человеческих отношений, отвергающих любые формы дискриминации, насилия и злоупотребления властью. В этой нашей ‘деревне’ воспитание становится носителем братства и генератором мира между народами, а также диалога между религиями».