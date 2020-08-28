Папа помолился в базилике Святого Августина на Марсовом поле

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

По сообщению Зала печати Ватикана, вечером 27 августа – в день литургической памяти святой Моники – Папа Франциск посетил римскую базилику Святого Августина на Марсовом поле и помолился в часовне, посвящённой матери епископа Гиппонского.

Святая Моника скончалась в 387 году и была похоронена в одной из церквей Остии, неподалеку от Рима. 9 апреля 1430 года её мощи были перенесены в Вечный Город, в нынешнюю церковь Святого Августина, и размещены в каменном саркофаге, который находится в одной из главных часовен базилики.

После молитвы у гробницы матери святого Августина Папа Франциск вернулся в Ватикан. Сегодня, 28 августа, Католическая Церковь празднует память самого святого Августина.