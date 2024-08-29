Папа получил в подарок партитуру сочиненной для него «Мессы Милосердия»

После общей аудиенции, состоявшейся вчера в Ватикане, музыканты из Верхней Австрии подарили Папе Франциску специально написанную для него музыкальную партитуру «Мессы Милосердия», пишет Vatican News.

87-летний Святейший Отец получил произведение от композитора Томаса Досса и дирижеров Готфрида Рупперсдорфера, Петера Бриллинджера и Томаса Хёрманна. Мероприятие состоялось на площади Святого Петра с участием около 300 музыкантов и вокалистов различных ансамблей и хоров Верхней Австрии.

Международная премьера Мессы Милосердия уже состоялась в соборе Святого Петра 24 августа 2024 года, где она была исполнена в качестве музыкального сопровождения Евхаристии.

Готфрид Рапперсдорфер назвал встречу с Папой «чудесным опытом». Франциск был в восторге от работы и даже по-немецки спросил о предыстории проекта, о чем дирижер рассказал австрийскому католическому информационному агентству Kathpress.

Месса изображает этапы жизни Хорхе Марио Бергольо, включая его служение священником в Буэнос-Айресе. Рапперсдорфер объяснил, что музыка сочетает в себе близость и размышления с посланием надежды. Среди прочего она изображает детей, играющих в футбол в Буэнос-Айресе – образ, который особенно близок сердцу Папы.

Композитор Томас Досс, горячий поклонник святого Франциска Ассизского, назвал эту композицию «чудесным совпадением». За последние несколько месяцев бесчисленное количество участников посвятили себя проекту «Месса Милосердия» и вложили много энергии в то, чтобы что-то получилось у них совместно и для других.