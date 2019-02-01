Папа: подобно дону Боско, священники должны уметь радоваться

31 января, в день памяти святого Иоанна Боско, Папа Франциск совершил в ватиканской часовне утреннюю Мессу и подчеркнул важную черту призвания духовенства. Священники должны смотреть на людей глазами Бога, как это делал святой Иоанн Боско, сказал в проповеди Папа.

Именно такой взгляд, отточенный созерцанием Пресвятого Таинства, указал будущему святому его путь: он увидел бедную молодёжь на улицах и был до глубины души тронут, а затем задумался, как можно помочь им вырасти зрелыми людьми. Иоанн пребывал среди них, учил их и плакал вместе с ними, подчеркнул Святейший Отец.

По словам Папы Франциска, пресвитеры не могут быть «должностными лицами или чиновниками», которые работают лишь в часы приёма: именно «человеческий взгляд» на братьев наставляет их мудрости и близости в служении. Нужно смело идти к тем, кто находится в нужде.

Епископ Рима отметил: «Хотя всегда существует риск смотреть слишком по-человечески в ущерб Божественному либо же по-божественному в ущерб человеческому, без риска мы ничего не сможем сделать в жизни». Когда есть любовь, отец рискует ради сына, а брат ради брата, и порой это влечёт за собой страдания, преследования и сплетни: «Этот священник ходит по улицам с теми пацанами, а они мячом разбили мне окно!».

Папа Франциск вознёс благодарение Богу за то, что Он подарил Церкви Иоанна Боско: святой уже в детстве познал, что значит каждый день зарабатывать себе на жизнь, и понял, что такое благочестие и правда; Бог даровал ему большое сердце отца и наставника.

В конце проповеди Епископ Рима отметил верный признак того, что пресвитер смотрит на жизнь глазами человека и глазами Бога: это радость, которой обладал и заражал других святой Иоанн Боско.



Источник: Vatican News