Папа подчеркнул важность предотвращения насилия в отношении женщин

В субботу 26 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Центрального антикриминального управления Итальянской государственной полиции: поводом для встречи в Ватикане стал Всемирный день искоренения насилия в отношении женщин. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил полицейских полицейских за служение, которое они ежедневно исполняют «с профессиональной и человеческой самоотдачей»; силы правопорядка – это институциональная точка опоры, противостоящая такой болезненной реальности, как насилие над женщинами и девочками, которое, к сожалению, носит постоянный характер и широко распространено в обществе.

Епископ Рима отметил, что в рядах антикриминального управления немало женщин: они «помогают другим женщинам, могут лучше понять их, выслушать и поддержать», хотя это совсем непросто на человеческом уровне. Для этой работы важна «целенаправленная психологическая подготовка» и духовный аспект служения – внутренняя сила, которую Иисус Христос явил в Своих страстях и передал многим христианским мученицам: святым Агате, Лючии, Марии Горетти, с. Марии Лауре Маинетти.

Папа отметил, что, к сожалению, пострадавшие от насилия женщины порой не только оказываются в одиночестве, но с трудом и далеко не сразу добиваются справедливости:

«Поэтому государство должно сопровождать процесс на всех этапах, чтобы жертва могла добиться справедливости как можно скорее. Женщин необходимо ‘спасать’, то есть обезопасить от текущих угроз, а также от рецидивов, которые, к сожалению, нередки даже после возможного приговора».

Папа Франциск подчеркнул, что в борьбе с насилием в отношении женщин недостаточно эффективной работы одного специализированного органа: необходимо объединяться и сотрудничать с другими, создавая превентивные сети. Особое внимание следует уделять семьям, ибо «пандемия с её вынужденной изоляцией усугубила в них определённую динамику». Ключевыми в походе к этой проблеме являются противостояние «гедонистической культуре потребительства» и воспитательная работа, в центре которой находится человек и его достоинство, подчеркнул Папа Франциск, приведя в пример св. Джузеппину Бахиту (1868-1947). Эта монахиня пережила жестокое насилие в детстве и юности, но, приняв Евангелие Божьей любви, стала свидетельницей его освобождающей и исцеляющей силы. Сегодняшняя молодёжь нуждается в свидетельстве «святых по соседству», исцелённых милосердием и нежностью Христа: своей жизнью они заявляют, что нельзя сдаваться и что «любовь, близость, солидарность сестёр и братьев может спасти от рабства».

В конце аудиенции Епископ Рима вверил итальянских полицейских небесной опеке Пресвятой Девы Марии и святой Бахиты, преподав апостольское благословение.