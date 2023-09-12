Папа подчеркнул пастырский характер экуменизма

11 сентября Папа Франциск встретился с Католикосом Маланкарской Церкви Его Святейшеством Василием Мар Фомой Матфеем III. Передает русская служба Vatican News.

Папа возблагодарил Господа за связи между двумя Церквами, значительно укрепившиеся за последние десятилетия. После столетий разобщенности эти связи возобновились во время Второго Ватиканского собора, на который были присланы наблюдатели от Маланкарской Церкви.

Святейший Отец напомнил, что эта братская Церковь берет начало от проповеди святого апостола Фомы, который, увидев воскресшего Господа, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». «Это исповедание, провозглашающее спасительное владычество и божественность Христа, составляет, в молитве и изумлении, нашу общую веру», — подчеркнул Папа, упомянув о 1700-летии Никейского собора. «Я хочу, чтобы мы отпраздновали это все вместе», — сказал Папа. Раскол между христианами, произошедший на протяжении веков, — это «болезненные раны на Теле Христовом, которым является Церковь». Но если мы вместе вложим руку в эти раны, если вместе, как апостол, провозгласим, что Иисус – наш Господь и наш Бог, то мы сможем приблизить столь долгожданный день, когда мы будем священнопраздновать на одном алтаре пасхальную тайну. «Пусть же он придет скорее», — добавил Папа.

Тем временем, продолжил Св. Отец, «будем идти вместе в молитве, которая нас очищает». На этом пути особую роль играет смешанная международная комиссия по диалогу между двумя Церквами, работа которой привела к значимым плодам, таким как христологическое соглашение, опубликованное в 1990 году. Речь идет о совместной декларации, утверждающей, что содержание нашей веры в тайну воплощенного Слова одинаково, хотя на протяжении веков в формулировке возникли различия на уровне терминологии и акцентов. Документ утверждает, что «эти различия таковы, что они могут сосуществовать в едином общении и, таким образом, не могут нас разделять».

С момента появления декларации, напомнил Папа Франциск, комиссия собиралась в Керале практически ежегодно, содействуя пастырскому сотрудничеству ради блага Народа Божьего. В особенности об этом свидетельствуют соглашения 2010 года о совместном использовании богослужебных зданий и кладбищ, а также о возможности для верующих принимать Таинство Елеопомазания, при определенных обстоятельствах, в одной или в другой Церкви. Папа подчеркнул пастырский характер соглашений и взаимодействия, ведь «пастырский экуменизм – естественный путь к полному единству», и экуменизм «всегда имеет пастырский характер». Помимо экуменизма, путь к полному единству проходит через синодальность, подчеркнул Святейший Отец и выразил радость в связи с тем, что в предстоящей ассамблее Синода епископов в Ватикане будет принимать братский делегат от Маланкарской Церкви. «Синодальность и экуменизм – это два пути, которые проходят вместе», — сказал в конце своего обращения к Католикосу Папа Франциск.