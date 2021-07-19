Папа поблагодарил врачей больницы им. Джемелли

Папа Франциск направил благодарственное письмо руководству римской университетской больницы им. Агостино Джемелли, в которой он был оперирован и прошёл курс реабилитации.

Святейший Отец выражает глубокую признательность «большой семье Джемелли» за братский приём и сердечную заботу, которые помогли ему «чувствовать себя как дома». По словам Папы, пребывание в римской больнице помогло ему лично убедиться в том, «насколько важны в здравоохранении человеческая чуткость и научный профессионализм»:

«Теперь я ношу в своём сердце множество лиц, историй и ситуаций, связанных со страданиями. Больница им. Джемелли – это поистине маленький город в городе, куда каждый день приезжают тысячи людей, вверяя ей свои ожидания и заботы. Там лечат не только тела, но и сердца – я молюсь, чтобы так было всегда, – благодаря целостной и внимательной заботе о человеке, способной вселить утешение и надежду в моменты испытаний. То, чем занимается каждый из вас, – это не только деликатная и ответственная работа: это дело милосердия, которое через больных соприкасается с израненной плотью Иисуса».

В конце послания Папа Франциск ещё раз благодарит медицинский и санитарный персонал больницы им. Джемелли, преподаёт ему апостольское благословение и просит молится о нём самом.



Источник: Vatican News