Папа передал послание участникам встречи Тэзе в Ростоке

Заместитель госсекретаря Ватикана по общим вопросам монсеньор Эдгар Пенья Парра направил от имени Святейшего Отца послание участникам европейской встречи Тэзе, которая проходит с 28 декабря по 1 января в немецком городе Ростоке. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа Франциск – говорится в послании – выражает всем участникам встречи духовную близость и любовь, а также радость в связи с возобновлением встреч после пандемии. В этом году международное экуменическое мероприятие проходит в непростом контексте, и, несомненно, молодежь также ищет путей реагирования в этой ситуации – «что можно сделать вместе, чтобы содействовать строительству мира и более крепкого братства между людьми». Этому поиску отвечает тема встречи в этом году: «Внутренняя жизнь и солидарность», — она побуждает «уповать на Бога, не отчаиваясь в человечестве».

К этому выбору призывает и Святейший Отец: «Именно благодаря молитве, благодаря внутренней жизни и личным отношениям с Господом надежда остается живой, а доверие к Нему постоянно обновляется; и именно через человеческую солидарность, укрепляемую присутствием Бога в вас, — гласит послание, — вы можете почувствовать, как много Бог может сделать через вас, чтобы мир изменился».

Молодые люди призваны к креативности, чтобы ответить на призыв Бога в этот исторический момент, когда многие представители молодежи живут в тревоге и нередко в страхе. Евангелие напоминает нам, что страх парализует, тормозит инициативу, и изолирует. Господь «не обещает легкой жизни, но обещает Свой мир». Принимая Его Духа, молодые люди обретают силу, чтобы противостоять всякой форме несправедливости, утверждает Святейший Отец, призывая участников встречи занять свое место в синодальном процессе Церкви и молиться в этом намерении.

Папа Франциск преподает участникам встречи Тэзе апостольское благословение, вознося молитвы о том, чтобы Дух Святой вдохновил их ответить то же самое «да» Господу, которое созрело в сердце Пресвятой Девы Марии.