Папа – Патриарху Коптской Церкви: будем едины в эти тяжёлые дни

10 мая Папа Франциск связался по телефону с Патриархом Коптской Православной Церкви Тавадросом II, возобновляя узы братства во время пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Особенно в эти трудные дни нужно стремиться к миру на земле, подчеркнули иерархи. Во время телефонного разговора Папа выразил любовь и признательность Египту и всем его жителям, заверяя в своей молитве о мире во всём мире. Святейший Отец и православный Патриарх заверили друг друга в молитвах к Господу, дабы Он помиловал мир, Церковь и всех верующих, а также в своём участии во Всемирном дне молитвы, поста и дел милосердия 14 мая – ради освобождения планеты от коронавируса. Духовная акция пройдёт по инициативе Верховного комитета по осуществлению Декларации человеческого братства, в который входят христиане, мусульмане, иудеи – духовные лидеры, учёные и деятели культуры со всего мира, вдохновлённые Декларацией о человеческом братстве, которую Папа Франциск и верховный имам Аль-Азхара д-р Ахмед аль-Тайиб подписали в Абу-Даби 4 февраля 2019 года.

10 мая – это важная экуменическая страница в отношениях между Католической и Коптской Православной Церквами: именно в этот день в 1973 году Епископ Рима – Павел VI – впервые встретился с Коптским Патриархом Шенудой III. В 2013 году традиция укрепилась, когда 10 мая Папа Франциск впервые принял на частной аудиенции в Ватикане Патриарха Тавадроса II.