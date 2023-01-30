Папа – пастырям молодёжного служения: ищите братство во всех социальных сферах

В субботу 28 января Епископ Рима принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию священников из архиепархии Барселоны, пастырей молодёжного служения. Передает русская служба Vatican News.

В тексте приветственного обращения, вручённом испанским пресвитерам, Папа отмечает, что опыт апостолов всегда имеет двойной аспект: личный и общинный. Благовестники идут вместе, их невозможно разделить, и, хотя Господь призывает каждого индивидуально, мы всегда являемся частью большой группы. Мы должны «идти вместе, слушая, прежде чем говорить; ставя себя там, где это уместно – посередине или позади, а не только во главе».

По словам Святейшего Отца, Иисус призывает нас исходить из нашей бедности и немощи, мы же должны ответить на Его призыв, непрестанно стремясь к обращению:

«Нужно отказаться от карьеризма, двойной жизни, поиска мирских удовольствий, нужно обнять крест и принять посредничество Церкви: Святые Таинства, молитвенную жизнь, аскетизм… В то же время мы должны быть способны проявлять милосердие именно потому, что нас самих затронуло милосердие Господа; мы не должны давать уроки, но свидетельствовать об опыте духовной близости с Богом».

Папа Франциск призывает пастырей молодёжного служения стремиться к братству во всех социальных сферах, учиться принимать всех и наставлять этому других, работать со всеми, искать широкого согласия среди паствы. «Мы никогда не должны цепляться ни за собственную христианскую группу, ни за возложенную на нас ответственность, но жить со свободным духом, в здоровом безразличии».

В конце встречи Святейший Отец преподал гостям апостольское благословение, вверил их материнской опеке Пресвятой Богородицы и попросил о молитве.