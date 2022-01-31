Папа: пандемия – не повод попирать справедливость в мире труда

В минувшую субботу Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана делегатов Итальянской ассоциации химиков-кожевенников (AICC), сообщает Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что их профессия основана на ремесле, имеющем древние традиции в Италии и других стран, включая родину Папы – Аргентину, где в молодости он учился на химика-технолога. Епископ Рима выразил свою близость и близость Церкви к миру труда в это время «очень сложного экономического и социального кризиса»: многие рабочие и их семьи переживают тяжёлые ситуации, усугублённые пандемией. Однако пандемия не может становиться «оправданием для упущений в области справедливости или безопасности»; напротив, в кризисе нужно видеть возможность для совместного роста солидарности и качества труда, подчеркнул Папа:

«Пусть пример и заступничество святого Иосифа помогут вам не поддаваться унынию, креативно использовать свои таланты и огромный опыт, чтобы двигаться вперёд и открывать новые пути. Для этого крайне важно объединить мудрость пожилых и энтузиазм молодых. Молодёжь, увлечённая таким оригинальным сектором, как ваш, нуждается в ‘старых мастерах’, которые могут её многому научить, причём не только в плане техническом, но и человеческом».

Святейший Отец подчеркнул аспект воздействия на окружающую среду кожевенной промышленности, которая использует химикаты для обработки материалов, в частности, кожи, для изготовления сумок, обуви и так далее: «Есть очень много вещей, которыми мы пользуемся каждый день и не задумываемся о работе, которая стоит за ними». Итальянские химики-кожевенники, подчеркнул Папа, призваны вносить особый вклад в заботу об общем доме, и для этого так важна ассоциация, в лоне которой они могут делиться знаниями и опытом, юридическими и техническими обновлениями, «помогая друг другу расти в стиле социальной и экологической ответственности».

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил гостей за визит, преподал им апостольское благословение и попросил молится о нём самом.