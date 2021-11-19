Папа: пандемический кризис усугубляет «культуру безразличия»

Утром 19 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Шведской академии, основанной королём Густавом III в 1786 году и с 1901 года присуждающей Нобелевские премии.

В обращении к учёным Святейший Отец отметил, что затянувшийся пандемический кризис затрудняет диалог, удаляя людей друг от друга и замыкая их в себе; эти пагубные последствия угрожают нашим взаимоотношениям, обедняют общество и мир, а также усугубляют «культуру безразличия».

Епископ Рима разделил слова президента Шведской академии, произнесённые в приветственном обращении в начале встречи: «Во время кризиса любой малый шаг, способный сблизить людей, имеет огромное значение». Именно такой является ежедневная практика встреч и диалога, подчеркнул Папа Франциск, и хотя этот образ жизни «не попадает в заголовки газет, он помогает человеческому сообществу двигаться вперёд и укрепляться в социальной дружбе», о которой говорится в VI главе энциклики Fratelli tutti.

Святейший Отец подчеркнул, что вместе с учёными Шведской академии он разделяет «выбор социального диалога в качестве магистрального пути к новой культуре». Повсеместное развитие социальных сетей рискует заменить диалог множеством монологов, которые нередко звучат в агрессивных тонах. И, напротив, социальный диалог «предполагает искреннее уважение точки зрения собеседника». Диалог, отметил Папа Франциск, не является синонимом релятивизма, но чем больше общество занимается поиском истины и укореняется в фундаментальных истинах, особенно о неотъемлемом достоинстве каждого человека, тем больше оно облагораживается. Этот принцип могут разделить как верующие, так и неверующие, подчеркнул в конце речи Святейший Отец и призвал членов Шведской академии вместе продвигать культуру встречи.



Источник: Vatican News